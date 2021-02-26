【LIVE直播】蘇貞昌、陳時中赴立院 提出疫情、疫苗專案報告(下午場)

大陸海關總署今（24）日突然宣布，自3月1日起暫停進口台灣的鳳梨，原因正是多次從台灣地區輸入大陸的鳳梨中截獲檢疫性有害生物。對此，行政院長蘇貞昌在立法院接受備詢時強調，政府有三項措施確保鳳梨價格穩定，並稱不想升高到政治層次。

立法委員莊瑞雄針對外銷大陸的鳳梨出現問題，認為「很有蹊蹺」，台灣鳳梨外銷多半都到大陸，去年銷大陸約19億金額，認為政府對於大陸打壓鳳梨，要「盡力做溝通」，並要蘇貞昌背書，否則當政府沒有強力作為，鳳梨價格會崩跌。

對此，蘇貞昌表示，感謝委員替農民說話，政府要表示三點聲明，第一，大陸沒道理這樣做，但政府站在鳳梨農收益，一定支持讓價格不吃虧；第二，希望大陸可以像我們產銷到他國鳳梨的做法，不要做出這樣的手段，希望可以按部就班；第三，希望國內同胞多消費鳳梨，使用最好農產品。

立委林為詢問蘇貞昌「大陸這次的作為，是否是一個開始?」蘇回應，不想升高到政治層次，因為就對方說法是講檢疫問題，也想聚焦在檢疫層面，不想過多聯想。

(中時新聞網)