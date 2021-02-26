因全球公債殖利率有大升趨勢，也讓投資人琵琶別抱紛紛拋售手中持股。因此，日本股市26日早盤暴跌後，午盤跌勢加深，最後收在近三周新低。日經225指數收28,966.01點，暴跌1,202.26點，跌幅3.99%。東證股價指數收1,864.49點，大跌61.74點，跌幅3.21%。雙雙創下自2020年4月以來，單日最深跌幅。

東京證交所中，所有33個分類產業悉數收黑無一倖免。其中，電子產品機器製造商，製藥業者與房地產相關族群，更是大跌超過3％。

一直擔當日股領漲角色的半導體類股，在美國晶片業者股價大跌5.8％之後，26日也慘遭市場棄養。

其中，勝高(Sumco)跌5.59％，而雷泰光電(Lasertec)跌5.33％。至於，愛德萬測試(Advantest)跌7.51％，SCREEN控股(Screen Holdings)也跌6.53％。

市場擔心通膨環境將要到來，以及全球債券殖利率飆升，投資人對風險性較高金融商品失去投資意願。Nishimura證券表示，簡單一句話，就是日股之前漲太多了。

同時，公債殖利率上升也影響到可替代較低殖利率公債的金融商品。東京證交所的不動產投資信託（REIT）指數，就應聲下跌2.84％。

日股暴跌千餘點後，現在市場也正在觀察，日本央行對股票型指數基金(ETF)會有什麼動作。

(時報資訊)