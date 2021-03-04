由於隔夜那斯達克指數暴跌，日股投資人4日拋售軟銀（SoftBank）與迅銷（Fast Retailing）等權值股，日經早盤大失血，差點連29000就快保不住了。日經225指數早盤收29,004.41點，下跌554.69點，跌幅1.88%。東證股價指數早盤暫收1,880.59點，下跌23.95點，跌幅1.26%。

SBI證券表示，隔夜美股那斯達克狂跌，是造成日股4日重挫主因。市場加速出清手中持股，尤其是大型權值股首當其衝。

美股投資人大賣漲幅過高科技股，轉向買入景氣復甦相關族群，造成那斯達克暴跌2.7％，指數也來到自元月初以來的最低點。

大型權值股中，擁有Uniqlo品牌的服裝運營商迅銷，下跌3.91％，為跌幅最大的一檔，而軟銀跌5.5％，東京威力科創（Tokyo Electron）也跌2.13％。

消息指稱，軟銀所支持，專門提供產業供應鏈金融服務的英國Greensill Capital，在金援陸續斷炊下，3日傳出正準備要聲請破產外，並將出售旗下大部分業務，故軟銀盤中才一度重挫。

日立佐森（Hitachi Zosen）飆18.18％，因傳出已開發出技術含量高的固態電池。

航運族群走高，川崎汽船(Kawasaki Kisen)漲4.34％，商船三井 (Mitsui O.S.K. Lines)漲2.58％，日本郵船(Nippon Yusen)漲1.79％。

(時報資訊)