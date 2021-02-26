大陸海關總署昨通知我方，因多次檢出介殼蟲，自3月1日起將暫停我方鳳梨輸入。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，我們定調為檢疫的理由，不升高為政治層次。

國民黨立委林為洲表示，川普發動有史以來第一次的美中貿易戰，不要以為台灣跟大陸不會發生類似的事情。當他看到鳳梨禁止輸陸的新聞，第一個想到的是會不會很多我們的東西不能再進口大陸了，尤其是生鮮農產品，產季時間是固定的，不能放在倉庫裡當備品。

林為洲詢問，如果大陸的政策如果是朝向窮台的方向，鳳梨會不會只是開頭而已？蘇貞昌對此表示，我們定調為檢疫的理由，不升高為政治層次。

蘇貞昌又說，陸對於澳洲的龍蝦、葡萄酒也是這樣的做法，我們不希望是出於同樣的動機，我們聯繫對方希望往好的方向走。另一方面，這也是過去幾年來我們主張不要把雞蛋放在同一個籃子的原因。

林為洲又詢問農委會主委陳吉仲是否收到對岸窗口的回函？陳吉仲說，我們把這件事情當成兩岸動植物防檢疫的專業科學議題，不過到現在還沒收到對岸的再次回信，這真的是近幾年第一次針對動植物防疫提出禁止進口。

國民黨立委曾銘宗則詢問陳吉仲其他項目未來進口大陸是否會被擋？陳吉仲回應不會，並強調對市場機制深具信心。

(中時 )