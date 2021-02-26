終於到了春暖大地的時候，又是賞櫻、郊遊的好季節，各大電商紛紛推出野餐、戶外野營用品，讓消費者可以趁著回暖的時候出門走走，PChome 24h購物站上的野餐用品近2個月銷量，已較去年同期成長逾90%之多，在樂天市場上野餐戶外、居家廚房小物等相關商品，更是名列戶外居家類熱銷排行榜。
蝦皮購物觀察因應近日「賞櫻」成為了消費者熱搜的關鍵之一，特別推出了多項野餐、賞櫻的好工具優惠，像是好友義麵碗兩件組、OUTSY限量款輕量印花系列野餐墊等均享優惠；PChome 24h購物上則以「輕巧易攜、摺疊收納」為消費者的2大採購指標，如4到5人適用的野餐墊、18L以內的小容量冰桶與保冰袋均成熱銷品，而可載運裝備物品的多功能拖車，更成為親子出遊必備的黑馬商品。
在樂天市場上則為了應櫻花季的季節，特別推出了一系列的櫻花類野餐、露營商品，像是防曬帳篷、Wiidfun野餐墊等，全以粉紅色系的櫻花作裝飾，正好適合在櫻花樹下野餐賞花之用；奇摩購物中心因著膳魔師的櫻花系列新品業績達年成長2倍，6日前推出膳魔師、WOKY、BRITA等品牌下殺3折起活動，再推限量5折券，7日前再推「一起賞花趣」活動，搜羅春日粉嫩Hello Kitty授權商品下殺5折起，選購24h快速到貨商品，消費單日滿萬即送千元購物金，超取滿390元送60元。
在遠傳friDay購物上的野餐用品關鍵字的搜尋量，在年後首周與年前一周相比就多出超過60倍成長，整體買氣也成長近30%，當中以野餐墊、輕便帳篷最受歡迎，其次還有體積輕巧的藍芽喇叭、好攜帶的桌遊益智類遊戲都連帶成長，大家可為回暖的春天做好出遊的準備。
(中時 )
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