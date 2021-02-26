終於到了春暖大地的時候，又是賞櫻、郊遊的好季節，各大電商紛紛推出野餐、戶外野營用品，讓消費者可以趁著回暖的時候出門走走，PChome 24h購物站上的野餐用品近2個月銷量，已較去年同期成長逾90%之多，在樂天市場上野餐戶外、居家廚房小物等相關商品，更是名列戶外居家類熱銷排行榜。

蝦皮購物的OUTSY限量款輕量印花系列野餐墊，原價699元，優惠價594元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的好友義麵碗兩件組（長形）共2款野餐碗，原價580元，優惠價449元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物的Coleman四輪拖車，31日前享特價4990元，下單即贈專用桌板。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的日本PATATTO mini 150折疊椅，原價399元，31日前2入享特價599元。（PChome 24h購物提供）

蝦皮購物觀察因應近日「賞櫻」成為了消費者熱搜的關鍵之一，特別推出了多項野餐、賞櫻的好工具優惠，像是好友義麵碗兩件組、OUTSY限量款輕量印花系列野餐墊等均享優惠；PChome 24h購物上則以「輕巧易攜、摺疊收納」為消費者的2大採購指標，如4到5人適用的野餐墊、18L以內的小容量冰桶與保冰袋均成熱銷品，而可載運裝備物品的多功能拖車，更成為親子出遊必備的黑馬商品。

樂天市場的EGPLAY一同趣郊遊防曬帳篷櫻花無門款，原價1900元，特價1290元。（樂天市場提供）

Yahoo奇摩超級商城的＋O家窩 杉崎野餐露營實木摺疊收納桌，原價3500元，特價1658元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩購物中心的樂扣樂扣野餐餐具21件組，原價1249元，15日前特價649元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

在樂天市場上則為了應櫻花季的季節，特別推出了一系列的櫻花類野餐、露營商品，像是防曬帳篷、Wiidfun野餐墊等，全以粉紅色系的櫻花作裝飾，正好適合在櫻花樹下野餐賞花之用；奇摩購物中心因著膳魔師的櫻花系列新品業績達年成長2倍，6日前推出膳魔師、WOKY、BRITA等品牌下殺3折起活動，再推限量5折券，7日前再推「一起賞花趣」活動，搜羅春日粉嫩Hello Kitty授權商品下殺5折起，選購24h快速到貨商品，消費單日滿萬即送千元購物金，超取滿390元送60元。

遠傳friDay購物的DOMETIC製冷、保冷兩用袋加Turbo Tent 野餐帳優惠組合，原價6199元，特價4599元。（遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物的Tree Walker 折疊手提保溫野餐籃繽紛花色，原價699元，特價499元。（遠傳friDay購物提供）

在遠傳friDay購物上的野餐用品關鍵字的搜尋量，在年後首周與年前一周相比就多出超過60倍成長，整體買氣也成長近30%，當中以野餐墊、輕便帳篷最受歡迎，其次還有體積輕巧的藍芽喇叭、好攜帶的桌遊益智類遊戲都連帶成長，大家可為回暖的春天做好出遊的準備。

(中時 )