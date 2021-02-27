每天在公司和家附近走路，1個月就能瘦1.5公斤，減重後不僅各項生理數值由紅翻綠，也更能積極正向面對工作和壓力。

●不到1年累計走超過2百萬步，瘦了12公斤

她怎麼也沒想到，單純走路能帶來這麼大的改變。任職出版社行銷企劃的莊守禾，2018年5月因為車禍而休養，但也開始發胖，連爬樓梯出捷運站都會喘，平衡感也變得很差。為了改善體力和平衡感，2019年11月開始，她每週重訓1次；2020年4月開始每天走萬步，到今（2021）年2月，10個月下來已經累計超過2百萬步。

一開始想走路，單純因為走路是個很簡單的運動，不用刻意找場地，也不必準備特別的裝備，水壺、運動鞋、T-shirt一穿就可以出門，下雨天撐傘也可以走。走路時她會聽podcast和音樂，回想今天發生什麼事，或今天該做什麼，「有時我會從捷運松江南京站走到敦南誠品，或從大稻埕走到松江南京站。其實走久了就不覺得累或遠。」

減重的過程中，沒有特別忌口，甜食炸物都吃，但每天走萬步，1個月就瘦了快1.5公斤，朋友看到還以為她得糖尿病，連她都差點信以為真，「當然沒有啊，我的飯前血糖值是87，很正常。」

每天日行萬步，不到1年，各項健檢數字都大幅進步。(圖片來源/莊守禾 康健雜誌提供）

除了減重，各方面的數值都改善了，例如三酸甘油酯從111降到49，高密度膽固醇變多了；兒時因為感冒而罹患腎絲炎、腎絲球過濾率只有80ml/min/1.732，運動後也有改善，數值來到95ml/min/1.732（正常值是100～120 ml/min/1.732），「雖然沒有忌口，但運動後自然會開始在意吃的食物，也因為壓力獲得釋放，雖然還是會吃垃圾食物，但跟以前比，頻率少很多。」

除了具體的生理數值變好，主觀感受也大不相同。以前比較胖的時候，她的經期不規律、婦女病比較多，而且體力很差、容易累，工作時注意力不容易集中，連帶睡眠品質也變得很差。

「瘦身之後，只有神清氣爽可以形容，」

她說現在體力變好了，不用睡很久就精力充沛，而且不會一疲憊心情就變差、想找東西吃來發洩，思考工作內容和規劃，思緒也比以前更清晰、有條理，「更重要的是，變得更勤快，」她有感而發地說，以前不論工作、家事都懶洋洋的，一回到家只想癱在沙發上，運動後不知為何，整個人都積極了起來，「可能是腦內啡吧，讓我覺得什麼事都很有希望，我都想積極去做。」

●計算距離和時間 走路的3個訣竅

初學者該如何走路呢？她建議先買1個計步器，計算一定時間內自己可以走多少步。她就算出自己平均10分鐘可以走800～900步，對照google map步行時間來預估自己該走到哪裡，可以達到萬步的目標。

第2是要量力而為、持續下去，一開始可以從5,000步開始，再慢慢增加，如果走到6,000、7,000步覺得累了就休息，擇日再補走，「我有一次就是因為走得很累、腳不舒服還硬是走完預計的距離，結果隔天腳就發炎了，反而有段時間無法繼續走下去。」

第3是不要走操場，走操場風景一成不變，會讓走路變得很無趣。她會找一間有趣的商店或餐廳美食，走去那邊看看，當作再訪的口袋名單，「路上也常常會有意外的發現，可能是新開了一家店、某間店改了新裝潢等等，不同的風景和發現，都可以增加走路的動機和趣味。」

日走萬步計畫執行不到1年，她成功瘦身。(圖片來源 / 莊守禾 康健雜誌提供）

●減重，就是找一個稍微努力就能達成的目標

許多人減重，都將目標設得極高，但「理想很豐滿，現實卻很骨感」，能持續執行計劃的人少之又少。她的想法是：「找一個努力一點就能達成的目標」。

她認為，減重最重要的是找難度不高但卻能達成、稍微努力就能完成的目標，太高標準不僅不容易做到，除了有挫折感，也無法持續下去，而減重最講究的就是能一直持續下去，「走路就是簡單中帶有點挑戰、但只要花點時間就能完成的事情。」

同時也要帶有彈性。她也曾因為上班工作疲憊而想偷懶，每日可能不到萬步，但她規定自己有空、假日或狀況好的時候一定要補上，「不能每日，那至少每週平均要達到萬步。」

而日走萬步減重，對她來說也是證明自己。她坦言，美食當前她無法控制自己，一定要吃到才滿足，但透過努力實踐自己的目標，證明自己是個有毅力、能達成目標的人，「當初單純想減重，現在變成是自我理想的實踐，減重反而變成附加的效果，」她笑說。

(中時新聞網)