大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，對兩岸局勢投下震撼彈。就有網友指出，面對民進黨政府近年來放置不處理的兩岸關係，對岸終於動手了，第一步就是打擊台灣的農業出口；而台灣2020年對陸出口總額高達1500億美元，對岸一項一項封，我們還能撐多久？

財政部日前公布的海關進出口貿易初步統計數據，2020年台灣出口到大陸及香港的金額衝破1500億美元，達1514.52億美元，亦創下歷史新高，較前年成長14.6％；自大陸及香港進口647.79億美元，較前年成長10.8％；對大陸貿易順差突破800億美元，達866.73億美元。

就有網友在論壇上指出，民進黨長期冷處理兩岸關係，早就引起對岸的不滿了，今天制裁鳳梨只是個開始，下次會是甚麼？台灣2020對陸出口創新高，更加顯示著民進黨政府嘴巴喊著要抗中，實際上經濟根本就仍然依靠著大陸；而現在民進黨造成兩岸關係緊張的報應來了，大陸繼續封殺台灣產品下去的話，我們究竟還能夠撐多久？

該文章引發其他網友討論，表示「東西都不要賣給對岸，817開心了吧」、「勸你不要質疑黨的新南向政策喔」、「鳳梨農才幾票?操作反中情緒騙票才是真的」、「綠共都有話能硬凹拉，反正都不會是自己的錯」、「政府又要罵人又想賺錢，現在踢到鐵板了吧」、「一直講武漢肺炎，早就該有對方會不爽的自覺了。」

(中時新聞網)