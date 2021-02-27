「嘉邑城隍尊神牌」登錄為嘉義市文化資產。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

「嘉邑陰靈堂石碑」登錄為嘉義市文化資產。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

用古物古蹟重建歷史、說故事最生動，嘉義市政府文化局現已累積102件古物登錄為有形文化資產，其中，嘉邑城隍尊神牌、嘉義城隍廟9大柱斗燈座、嘉邑重建城隍廟碑及嘉邑陰靈堂石碑等4案12件文物，最近剛通過審議登錄為文化資產。

市文化局表示，古物審議委員指定的文資古物中，嘉邑城隍尊神牌、嘉義城隍廟9大柱斗燈座這2件是木質文物，嘉邑重建城隍廟碑、嘉邑陰靈堂石碑是石質文物。

「嘉義城隍廟九大柱斗燈座」共有9件，約是1953年至1955年間製成，其餘古物都是清代文物，距今至少250年歷史，廟方保存良好。

審議委員指出，嘉義城隍廟9大柱斗燈座，由廟方附屬9大陞社，聘任嘉義重要木作匠師黃水臨團隊製作，每件斗燈座呈現當時的木雕技法，如鏤空雕刻、異木鑲嵌，具工藝價值，展現地方信仰習俗，見證廟方祭祀組織與地方店商的互動關係。

嘉義城隍廟董事長賴永川說，城隍廟長期庇蔭東市場及周邊店家，形成泰安陞（東市場蔬果業商販）、後興陞（東市場飲食業勞方代表）福興陞（東市場飲食業資方代表）、東聯陞（東市場魚類海鮮商販）、 振聲社（東市場屠宰肉商）、吉勝堂（什家將團）、吉祥社（大二爺會、謝范將軍）、頭家會（信徒組成）和總爐會（信徒組成）等9大社團組織。

9大社團協助廟宇經營，也參與嘉義市特有的中元「輪普」習俗，而有9大柱敬獻、迎斗燈等活動，蘊含在地宗教特色及濃厚人情味。

市文化局表示，嘉義市原有19案共90件指定古物，加上此次城隍廟4案12件文物獲指定為古物，累計102件古物登錄為有形文化資產。

(中時 )