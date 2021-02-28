若想要賺進薪水以外的收入，研究投資是許多人的選擇，奧斯占卜師分享了一個塔羅牌占卜，憑直覺選出一張牌即可測出未來三個月的投資運、偏財運，若近期有規劃投資進場的人，可藉由這個測驗來看看近期的投資有沒有賺頭。

憑直覺選一張牌，看看下面的牌意解析吧！（圖／AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜）

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選擇到這張牌的朋友，如果最近想要開始投資，奧斯老師建議要好好把握最近的良好偏財運勢，這張牌代表努力收穫以及耕耘付出，顯示出投資有望在未來三個月獲得不錯的回報，因此若是過往積極做了不少功課、或是已經對於某些投資標的有一定基礎的朋友，建議可以入場投資了。若是正要開始投資的朋友，也建議可以著手做些功課，挑些自己有興趣的投資標的，把握時間入場投資，有望在未來三個月帶進不錯的偏財，要好好把握一下囉！

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選擇到這張牌的朋友，若最近有規劃投資，建議緩緩，不要太躁進，這張牌代表休息以及多觀察，顯示出接下來的投資運勢不太理想，建議選擇到這張牌的朋友，可以再多做些功課，或是跟投資前輩再多學習討論一下，也可以專注在自己有興趣的投資標的，這張牌代表的休息觀察，也顯示出接下來的工作或是生活太過忙碌，讓你無心在投資上，所以做好功課後選擇興趣標的，比較能夠減緩上述的狀況帶來的影響。

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選擇到這張牌的朋友，建議最近暫緩投資規劃，守成就好。這張牌代表的是財運平淡或是起伏不大，因此最近在投資偏財運勢不太理想，花很多心思也賺不到錢，投資狀況不滿意又影響情緒，因此就浪費了太多時間及精神。因此奧斯老師建議守成就好，目前原有的投資規劃可以繼續保持，但要是新的投資標的，就不太建議了。

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選擇到這張牌朋友，要好好把握接下來的投資運，這張牌代表歡愉或是慶祝氣氛，顯示出接下來的投資運勢還算不錯。另外，這張牌還顯示朋友相聚場合的隱喻，建議最近可以多參加朋友聚會，和知心好友聊聊投資想法，有機會獲得不少有用的資訊。若是正在規畫投資的朋友，建議你和朋友或是投資前輩討論一下，有機會在朋友、前輩的幫助下，賺進更多的錢財。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)