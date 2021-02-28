針對媒體報導高雄六龜農會今早接獲大陸貿易商要求暫停蓮霧進口，防檢局發布新聞稿說明，目前輸往中國大陸蓮霧貿易正常，為業者主動通知農會延後出貨，109年迄今蓮霧檢疫合格率100％，請輸出業者無須擔心。

防檢局表示，有關媒體報導蓮霧下周銷往大陸訂單喊停，經洽詢高雄市六龜農會外銷部邱主任告知，為業者主動通知農會延後出貨。該局並表示109年迄今蓮霧共輸出檢疫2521批、7648公噸均未接獲陸方檢疫不合格通知，合格率100％，「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台亦未接獲相關訊息，且詢問蓮霧輸出業者，目前輸往中國大陸蓮霧貿易正常。

防檢局指出，為確保台灣蓮霧輸出品質，將持續偕同農糧署及試驗改良場所積極輔導農民落實田間管理，包裝場加強選別及自主有害生物檢查，並將啟動加倍取樣檢查，確認無罹染輸入國關切之有害生物後才會核發輸出植物檢疫證明書，確保輸出農產品符合輸入國檢疫要求。

(中時 )