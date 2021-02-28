大陸宣布停止進口台灣鳳梨，民進黨政府發動「吃鳳梨救台灣」，朝野政黨也紛紛加入。國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭今晚在臉書以「農民朋友們，對不起！都怪當時我們水果外銷得太好了！」為題發文，表示「沒比較不知道，誰執政真的在幫農民找訂單」，批評民進黨「完全執政，完全卸責」、「綠營政客操弄仇中情緒」，並譴責對岸傷害農民生計，強調農民無辜，呼籲大陸到此為止。他還酸說「這次吃鳳梨，下次吃檳榔嗎？」

黃紹庭說，就在每年鳳梨盛產的三到五月前夕，大陸突然宣布停止進口台灣鳳梨的消息，這讓占我出口9成以上的鳳梨，頓時間不知該何去何從？眼看著鳳梨價格可能將要崩跌，鳳梨堆積一處處的畫面又將出現，鳳梨農血本無歸，心在淌血之際，完全執政的民進黨政府卻只能痛批對岸以「政治操作」的手法干預國際貿易，中斷台灣鳳梨的出口之路，綠營絲毫不知反省自己的「雙重標準」，拿出真正解決問題的具體補救政策。

他指出，數年來，綠營一再大力批評，外銷到對岸的農、漁產品，是「政治訂單」、是「統戰行為」，殊不知每一張的水果外銷訂單，都是台灣農民朋友們得來不易的辛苦努力成果，也是他們賴以維生的重要生計來源。民進黨為了打擊藍營，及前朝馬政府時代為農民外銷所做的努力與成果，任何事情只要與大陸有相關，就動輒「扣上紅帽」進行打壓及愚民。

諷刺的是，當如今大陸決定不再繼續進口台灣鳳梨的當下，綠營執政團隊卻束手無策，還是只能以一貫的「阿共仔的陰謀」，膝反射式地推給對岸在「政治操作」來卸責，以為凡事只要操弄仇中、抗中、反中，就可以脫困！

黃紹庭指出，試問：天底下哪有一手要跟人家做生意，另一手卻又一再地批評對方是政治採購、紅色訂單嗎？套句台灣人的講法：「贏茭還要贏話」，民進黨又要賺對岸錢、又要罵對岸，這樣的態度和雙重標準，有誰會願意跟你做生意？

他說，更何況，蔡英文政府執政五年多來，喊的響天震地的「新南向政策」，信誓旦旦要分散單一市場風險，至今卻不見我們的農漁產品成功地外銷到這些國家。在失去大陸這個外銷地區後，農委會又說不要把雞蛋放在同一個籠子，但請問是這五年多來，民進黨政府到底幫助我們的農漁民，找到了多少新的外銷出口訂單？還是每次發生事情，就要組「國家隊」？或只會花人民納稅錢來解決？

黃紹庭強調，執政團隊為農民外銷找訂單，維持生計，本來就是政府的最基本責任。訂單一旦斷了，農民的心血也就白費，生活馬上出現問題。只可惜，現在的民進黨執政團隊，凡事只要與大陸相關，一概都將其扣上親中紅帽，用泛政治化的角度來解讀，往往無法好好地專業理性探討問題。以這次「鳳梨事件」來講，遭殃受害犧牲最深的，不是民進黨的政客們，而是辛苦耕種的農民朋友！

(中時 )