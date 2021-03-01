「珍愛藻礁公投」連署在28日晚突破法定門檻，即將送交中選會進行審查。對此，前外交官介文汲表示，護藻礁是一個機會成本的問題，並指那些跟著民進黨前主席林義雄消失的反核人士有沒有反對蔡政府摧毀藻礁？若沒有，他們就是民進黨假冒的環保人；若有則應該好好了解何謂機會成本。

介文汲今(1日)在臉書上表示，經濟學有一個原理叫「機會成本」，即選擇了A，仍會付出沒選擇B的成本。最近鬧的很凶的保護藻礁事其實就是一個機會成本的問題。他指出，因為害怕缺電，又不敢再增加空污，蔡政府決定大用天然氣發電，姑不論天然氣是最貴的能源之一，光是天然氣的儲存就是一大問題，而為了興建接收及儲存天然氣的港口，只能眼睜睜看著已被明訂為保護區的桃園觀新藻礁被毀。

介文汲指出，同樣的情形也發生在屏東及台南上百公頃的台糖平地造林，蔡政府為了推展太陽能發電，竟想砍掉上述台糖林地成千上萬棵珍貴的樹木，以清空土地設置太陽能光電板；基隆協和發電廠改天然氣發電，美麗的外木山海灣恐被必需興建的天然氣接收港及儲存槽破壞怠盡；大肆擴張的林口火力發電廠、無法不火力全開的台中火力發電廠無時不在覬覦摧毀台灣人已極脆弱的肺臟。

介文汲質疑，不知那些跟著已消匿無蹤的林義雄反核的人士現在有沒有在反對蔡政府摧毀藻礁？有沒有在反對蔡政府砍樹種電？有沒有在反對蔡政府的燃煤電廠逼台灣人用肺發電？「如果沒有，他們就是民進黨假冒的環保人士；如果有，他們應該好好瞭解一下什麼是機會成本」。

經濟學有一個原理叫「機會成本」，即選擇了A，仍會付出沒選擇B的成本。最近鬧的很凶的保護藻礁事其實就是一個機會成本的問題。￼ 為了怕缺電，又不敢再增加空污，蔡政府決定大用天然氣發電。姑不論天然氣是最貴的能源之一，光就天然氣的儲存就是一大問題... 由介文汲發佈於 2021年2月28日 星期日

(中時新聞網)