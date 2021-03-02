市議員張玉嬿每天練習肌耐力 臨時會絕不缺席為民喉舌

「我準備好了！」去年12月15日車禍受傷的太平區市議員張玉嬿，目前行動還須仰賴輪椅代步。張玉嬿2日強調，她將於10日回診徵詢主治醫師的同意，是否可以開始杵著拐杖慢慢復健走路，如果醫師同意的話；15日台中市議會召開的臨時會時，她就可以杵著拐杖走進會場為民喉舌。

「小燕子！」市議員張玉嬿，去年12月15日上午騎機車跑行程，回太平途中與另名女機車騎士發生擦撞倒地。張玉嬿指出，事故發生的剎那間被送到長安醫院途中，她完全失去知覺；這起意外卻造成她右鎖骨及右骨盆骨折、輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血等。

張玉嬿說，農曆過年前後，很多選民都非常關心她的傷勢，她也透過臉書向民眾告知她的復原狀況。當時右手骨折斷節，手術後目前才可高舉畫個大圓圈，還是在復健治療中；右腳因斷掉現今還是無法抬舉起來，每天須訓練肌耐力，雖可靠左腳支撐站立，但還是無法行走。

張玉嬿指出，車禍發生至今已近3個月，很多關心她朋友都不斷詢問，她的傷勢為何復原這麼緩慢？因意外衝撞的當下，她受傷非常嚴重；目前受創的右手、右腳只能靠復健慢慢的恢復，晚上睡覺翻身仍須仰賴家人幫忙，她相信只要努力很快就可慢慢站起來。

張玉嬿上午強調，她一直在自我復健中，訓練受傷後的肌耐力，準備練習走路，3月15日的臨時會開議，她準備好了，一定會為民喉舌，善盡市議員的責任。

(中時 )