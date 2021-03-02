外交部長吳釗燮今（2）日赴立法院接受備詢，民眾黨立委賴香伶詢問，總統蔡英文是否與美國總統拜登通話？吳釗燮表示，「這個電話是沒有打」，至於與美國的後續貿易談判，則要等美國新貿易代表上任後，才能進一步確認細節。

賴香伶表示，印象中美國前總統川普上認第一時間就有跟蔡總統通過電話，因此詢問拜登有沒有打過電話給蔡總統？吳釗燮回答，「這個電話是沒有打」。

總統蔡英文、美國總統拜登。（合成圖／資料照／總統府提供、美聯社）

賴香伶也提到，26日美國眾議院及國會希望美國總統能夠對於一中政策做一定程度的改變，包括讓台灣的國際空間、台美關係正常化，雙方互設大使，這是一個政治訊息，大陸雖然看起來沒有對美國這樣的發言提出反駁，但鳳梨這支小劍就出鞘，因此想詢問，這個內外夾擊，就兩岸關係、台美關係，目前來講我們還有什麼樣的作法可以改變？

對此，吳釗燮說，美方對台灣的支持，是全國大家都喜歡看到的事，雖然美國行政部門及國會，對台灣支持的程度不太一樣，但行政部門不斷強調也承諾，對台灣的支持堅若磐石，且態度沒有改變過。

賴香伶追問，萊豬進口後與美國的後續貿易談判，是否在堅若磐石的友情之下，能有進一步發展？吳釗燮表示，這是努力中的事情，但美國新的貿易代表還沒有真的上任，要等確認後才能進入細節的說明。

(中時新聞網)