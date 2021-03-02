台中一名38歲的陳姓工人，愛慕麵包店女店員，多次告白被拒仍不死心，不但跑去麵包店站崗、騎機車尾隨，甚至跟蹤女店員到健身房、隔窗緊盯，時間長達4個月。女店員深受其擾兩度報案，警方依《社會秩序維護法》對陳男裁罰7000元，他不服聲明異議，被台中地院簡易庭駁回，全案確定。

據《鏡週刊》報導，處分書中指出，陳男去年5月間多次前往大里區一家麵包店，向年輕的陳姓女員工告白，遭陳女明確拒絕；但陳男決心當「纏郎」，不但在店外站崗盯梢，還在陳女下班後跟蹤她，陳女不堪其擾，去年8月24日首度報警，警方依違反《社維法》將陳男函送，遭裁罰3000元。

陳男沒被3000元罰款嚇退，繼續癡纏陳女，不但騎機車跟蹤，甚至9月還跟著女店員到健身房，隔窗盯著她，嚇得女店員立即報警。由於陳男是3個月內再犯，這回遭加重裁罰4000元。

可能4000元讓陳男比較有感覺，他向台中地院簡易庭聲明異議。法官審理後，認定陳男、陳女互不相識，沒有交集，陳男卻多次出現在陳女左右，經警方多次勸導不聽，難認有正當理由，顯然是故意跟蹤，駁回他的異議，裁罰確定。

(中時新聞網)