菲律賓防疫恐怕出現破洞，2日菲國衛生部門表示，目前菲律賓已發現六例南非的新變種病毒株。同時，也引起新冠病毒專家擔憂，因為面對這種強大病毒，目前市面上各種新冠疫苗都無法非常有效地發揮其療效。

1日，菲律賓開啟新冠疫苗接種計畫，對深受疫情所苦的菲律賓而言，這些疫苗就像是救星一樣。但是，那是在南非新變種病毒株，尚未飄洋過海到菲律賓之前所言。部分專家學者擔心，南非新變種病毒株，將使菲律賓目前新冠疫情雪上加霜。

菲國衛生部門指出，雖然沒有證據顯示新變種病毒株，會讓疾病益加嚴重化。不過，這種經突變後的新病毒，傳播性的確更高，並且也會給市面新冠疫苗的療效帶來挑戰。

在上述六例南非新變種病毒株中，有三例是在本土案例，兩例是從菲律賓人由境外帶所進來的，剩下的一例還在清查源頭。

至於英國的新變種病毒株病例，菲律賓迄今已發現87起。

菲國總統表示，一旦政府獲取兩千萬至四千萬劑新冠疫苗後，首都馬尼拉對諸多企業與大眾交通系統現行限制，將會被取消。

據悉，菲律賓一直在跟國際藥廠交涉，計畫買到約1.61億劑新冠疫苗。但目前全球都在搶疫苗下，激烈競爭只會使疫苗供給面更加吃緊。

2月28日首批運送來的60萬劑科興新冠疫苗，是由中國大陸所捐贈的，其中一部分將優先提供給軍人接種。

到這個月底前，另外追加的100萬劑科興疫苗將陸續到位。巴西一家研究機構曾表示，中國大陸科興疫苗能有效對抗英國與南非的新變種病毒株。

(時報資訊)