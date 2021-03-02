東豐自行車綠廊228連假吸引爆滿遊客造訪。（王文吉攝）

228連假中部天氣晴朗，許多國人安排全家出遊，台中市31處主要遊憩據點遊客數衝破87萬人次，加上春節180萬人次，短短10天吸引267萬人次來訪。由於疫情持續，台中市觀光旅遊局派員監測景點旅遊人數及防疫作為，並透過網路提供景點即時影像，便利民眾安心出遊。

觀旅局長林筱淇分析，台中地理位置居中，適合短天數的連假旅行，不需要長途跋涉，宅在台中2至3天成為許多人的新選擇。228連假台中市觀光旅館及民宿接近滿房、谷關地區溫泉旅館訂房超過8成、一般旅館業超過5成。

林筱淇表示，東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道及市區多條自行車道湧入遊客騎乘鐵馬，感受舒適宜人、綠意盎然的美景。其次，今年櫻花花況良好，包括武陵農場、福壽山農場、梨山、谷關、新社、后里等地，人山人海，享受專屬於春天的花見饗宴。

林筱淇也觀察到，市區交通便捷的知名景點，如一中街商圈、逢甲商圈、草悟道、科博館、國美館、國家歌劇院及彩虹眷村等，同樣湧入觀光人潮，周邊店家、餐飲業隨之受惠。

林筱淇指出，今年春節及228連假接近，觀旅局重啟台中觀光旅遊網「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」系統，提供民眾出門前上網查詢，做好前端分流。此外動員走訪主要觀光遊憩據點，瞭解潛在人潮聚集區防疫準備情形，並輔導旅宿業及遊樂業等共築防疫網。

台中市區審計新村湧入觀光人潮，周邊店家、餐飲業隨之受惠。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

逢甲商圈持續熱燒。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局輔導業者落實防疫。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

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