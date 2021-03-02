大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，3月起全面禁止台灣鳳梨進口，蔡政府則喊出「吃鳳梨救農民」的口號，盼民眾幫忙消化原要銷往大陸的鳳梨，並批評大陸打壓。對此，名經紀人夏春湧直言，蔡政府除了無能就是嘴賤，並指綠營的行為是「老虎頭上拍蒼蠅，自己找死」，他更指出，台灣禁了大陸多少東西？一個鳳梨就讓蔡政府呼天搶地。

夏春湧1日在臉書上表示，蔡政府除了無能就是嘴賤，台灣每年40%幾的外銷要靠大陸，卻說成是大陸要依賴我們，悶著頭爽賺不會，得了便宜賣乖，非要耍嘴皮子，就是自己找打。

夏春湧認為，在台灣耍耍賤嘴國民黨拿民進黨沒辦法，小小的民進黨對岸可能還真不看在眼裡，想玩心眼「你是老虎頭上拍蒼蠅，自己找死」，不吃鳳梨不會死，鳳梨賣不出去死的很慘，反正死不到民進黨人。

夏春湧直言，民進黨嘴賤，人民的命賤，找不到疫苗，就說「你先打，我ok」；鳳梨賣不出去，就說「全民吃鳳梨挺台灣」，這樣也ok？天下為公只此一家，只要有民進黨的網軍在，台灣的水果就不怕吃不完，反正我們的內需比外銷強大，再多的水果都能吞，但若萬一下次出不去的是肥料呢？

夏春湧指出，台灣禁了大陸多少東西？一個鳳梨就讓蔡政府呼天搶地，鳳梨剛開始，蓮霧接著來，後面還有什麼不知道。他更批評「你先來，我ok」這句話是毒品，千萬別上癮，人民一肚子的火，不能光靠吃水果。

(中時新聞網)