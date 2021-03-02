全台⾸家3C女性友善店來了！台灣微軟與AVITA聯⼿推出全台⾸家女性友善筆電⾨市「 Tech care美好體驗店 」於3⽉2⽇在三創⽣活園區盛⼤開幕，邀請歌⼿周予天擔任⼀⽇店長，現場除了可以看到專為女性設計五彩繽紛的筆電配⾊，更貼⼼結合聽覺、嗅覺及觸覺等體驗，讓每⼀位女孩⽤最舒服的⽅式，挑選屬於⾃⼰的筆電，實現女性的創造⼒。

回顧過去，筆電和3C產品多從男性⾓度出發，設計上多以冷⾊調為主，加上電腦規格繁複、⾨檻較⾼，不重視女性使⽤體驗，讓女性不知道如何選購筆電，只能求助週邊的男性朋友。數位化時代，筆電是也是⼩資女、上班族必備的好夥伴，伴隨防疫新⽣活來臨，在外兼職、在共享空間或是咖啡廳⼯作成為職場新常態，也讓筆電成為穿搭新重點，可是要如何配得有品味⼜不無聊？現在粉領族有新的選擇。

台灣微軟與AVITA聯⼿推出全台⾸家女性友善筆電⾨市 —— Tech care美好特⾊店，以粉紅⾊作為⾨市視覺，打造獨樹⼀幟的美妝間，也讓筆電搖⾝新世代女孩穿搭單品，展現科技世代女性的態度。

Tech care美好特⾊店內沒有冰冷、繁複的規格表，也沒有單調沉悶的功能介紹，取⽽代之的是⽣活化的「翻譯蒟蒻」，具體告訴妳「上傳⼀部影片只需要泡⼀杯咖啡的時間」，並搭配簡單易懂的使⽤場景介紹，讓女性朋友挑選筆電不再霧裡看花。更貼⼼的是，⾨市推出「⾃在購物」服務，店內展⽰臺上設有服務燈，待有需要，只要輕輕按鈴，立刻會有專⼈介紹、協助體驗。店員⼀眼看懂不打擾，打造體驗滿意再購買的輕鬆環境。

台灣微軟消費通路事業群資深產品⾏銷協理⽩慧蘭表⽰：「女孩比男⼈更重視美感，穿搭是女性風格與⾃信的展現，筆電是知識⼯作者隨⾝的裝置，微軟挑選AVITA成為Tech care美好體驗店的合作夥伴，正是因為AVITA 主打⾊彩繽紛的設計，讓所有的女孩，都能找到代表⾃⼰的主打⾊，讓筆電不再只是電腦，讓專業與⾃信成為女性穿搭的⼀環，「不只是筆電好看，⽽是妳配上筆電更好看！」

AVITA作為輕薄筆電界的⽣⼒軍，主打創造愉快的⼯作及娛樂體驗，也樂於打破傳統，⽤繽紛⾊彩突破想像。這⼀次和台灣微軟推出女性友善⾨市，除了讓女性能輕鬆走入科技、了解科技，親⺠的價格，也是女孩踏入3C世界的敲⾨磚。在三⽉的開幕⽉期間，現場特別提供專屬調香、美味甜點、穿搭打卡，另外在每個週六也會舉辦互動體驗遊戲、女性創業家講座等活動，滿⾜顧客的五感體驗及知識需求，想要挑選筆電的妳快來帶走為妳量⾝打造的美麗筆電！

(科技)