一名女網友表示，幾年前剛出社會，短短半年就存了10幾萬，住在狹小的套房裡，生活品質雖然不好，卻過得很快樂，現在存款已是當時的幾十倍，反而沒有那時的快樂，文章曝光後，吸引不少網友共鳴，認為生活只有工作，怎麼會快樂呢？

原PO日前於PTT女人板發文指出，以前剛踏入職場工作，半年就存了10幾萬，租了一個小套房，簡單的衛浴、一張床及一張小小的桌子，狹小到幾乎沒有走動的空間，若準備考試，還得先把桌上的筆電收起來，才能有多餘的位置看書，回頭看當時真的很窮，卻過得滿快樂，如今存款已是當時的幾十倍，那時快樂的心情卻已找不回，「不知道為什麼？很多人也是嗎？」

貼文曝光後，引發上萬網友熱烈迴響，認為因為錢慢慢地往上累積時，才發現下手買東西前，任何的物慾都只是YES or NO，而且有些事情是錢買不到、達不成，那種落差感就出來了，所以有句話說「窮到只剩錢」是真的，物質所帶來的快樂非常地短暫。

也有人認為原PO過去與現在的生活目的不同了，發現身邊存了幾百萬，但也做不了什麼大事，只有窮忙的感覺，再者就是現在跟過去一樣節省，所以覺得存錢沒有什麼意思，也許一開始看存款增加很開心，但久了就會無感了，而且快樂跟物質沒有絕對關係，人生只剩下工作、存錢，「怎麼會快樂呢？」建議找尋新的人生目標，或許可重拾當時的快樂。

(中時新聞網)