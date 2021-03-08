兩岸科技業都在積極找尋人才。一名網友於PTT貼出「阿里巴巴2022應屆畢業生招聘」，對台灣碩博士新鮮人開出年薪約人民幣40萬至150萬（折合新台幣170萬至638萬元）的待遇，貼文曝光後，反遭大批鄉民拿早上9點上班、晚上9點下班，每周工作6日的「996」大酸。

阿里巴巴日前於PTT科技板招聘應屆碩博士畢業生，工作地點在大陸杭州、北京、上海及廣州，開出的職缺共有12種，分別為前端開發工程師、研發工程師JAVA、研發工程師GO、研發工程師C/C++、客戶端開發工程師（iOS／Android／Windows／Mac）、算法工程師-機器學習、算法工程師-音視頻算法／編解碼、硬件開發工程師-視頻編碼、測試開發工程師、產品營運、產品經理、數據開發。

根據招聘內容，2022年畢業的碩士及博士生，若成功拿到Offer，可在今年暑期入職實習，通過考核轉正職後，就可以拿到秋季招聘正式Offer，若無法參與實習也沒關係，拿到春季招聘Offer，也可以在秋季招聘直接面試，拿到Offer的機率也很大，待遇則介於人民幣40萬至150萬之間，含股票與獎金，折合新台幣為170萬至638萬。

網友表示，阿里巴巴開出的新鮮人薪水是台積電碩士畢業生的1.5倍，但不少鄉民並未對此心動，紛紛留言大酸「99巴巴」、「996看熬不熬得住」、阿里巴巴哪是996？才沒有那麼輕鬆」、「網路上查一下就會看到有阿里跳台積電的例子」。

(中時新聞網)