波音澳洲公司(Boeing Australia )和澳洲皇家空軍（RAAF）已完成「忠誠僚機」(Loyal Wingman)的首次試飛。雖然波音公司是主研發商，但澳洲工業集團也擔任輔助研發的角色，因此澳洲也感到相當自豪，稱其為「50年來第一架在澳洲設計、製造的軍機」

空軍識別(Air Recognition)報導，這架忠誠僚機是在南澳洲的伍邁拉試驗場(Woomera Range Complex)試飛，操作者是澳洲空軍飛行員，他在波音的指導官監督下進行的。

澳洲皇家空軍副元帥凱絲‧羅伯特(Cath Roberts)說：「忠誠僚機能夠完成首飛，是空軍和波音澳洲公司的共同成就，我們很高興能一同分享這項成功。」

波音國防、太空和安全部門總裁朗尼‧卡爾特(Leanne Caret)表示：「波音和澳洲空軍率先開創了由乘員和無人駕駛飛機進行完全整合的飛行任務，“我們很榮幸能與澳洲皇家空軍一起開拓航空作戰的新領域。」

有超過35間澳洲工業公司的支持下，並利用波音公司的創新研發流程，忠誠僚機研發團隊3年內。就達成了從設計到製造的全過程。

Australia’s First Loyal Wingman Completes Maiden Flight

忠誠僚機全長11.6公尺，最大航程 3704公里 ，採用模組化設計，機鼻可拆卸更換不同功能的感測器，也具備武器攜掛能力。忠誠僚機可以擔任偵察與僚機的工作。

(中時新聞網)