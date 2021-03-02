大陸一名29歲女子小青（化名），與男友相戀半年，因為意外懷孕奉子成婚，沒想到丈夫婚後對她態度大轉變，變得冷淡不聞問，結婚2年只行房3次，懷孕後對她更是不理不睬，讓小青懷疑老公出軌，而且對象是「乾爹」，自己只是被對方當成生孩子的工具。

據陸媒報導，小青是在一家藥品店打工認識丈夫阿政（化名），對方是一名老師、工作穩定、個性又溫和，兩人交往半年就意外懷孕，進而閃電結婚，可是阿政婚後卻變得像另一個人，不僅對這段婚姻不重視，也沒拍婚紗照辦婚禮，只是去登記，請幾個親戚吃飯。

小青與阿政奉子成婚，但小青婚後意外流產，二人感情也跟著降到冰點，小青控訴說：「結婚2年，兩人只行房3次，而且丈夫這3次都選在我的排卵期」，雖然小青後來又懷孕，但阿政依然對她冷淡不聞問，只好回娘家安胎。

孩子出生後，阿政幾乎沒有回家照顧小青與孩子，也沒給生活費，有天去公司找他談小孩的養育問題時，還被痛毆一頓住進醫院，小青從丈夫婚後的種種行為懷疑，阿政可能外遇，從頭到尾只是把她當成「生孩子的工具」，而且丈夫與乾爹關係密切，猜測二人可能有一腿。

但阿政否認表示，與乾爹只是義父與義子，沒有小青說的不正常關係。二人日前已簽字離婚，小孩歸小青撫養，阿政會付給撫養費。

(中時新聞網)