事業和感情都旺到不行的孫協志，過去與韓瑜有過四年的婚姻，外傳離婚是與婆媳問題、金錢糾紛和生子壓力等有關，但始終未獲證實。時至今日，他已能坦然面對離婚的過往，還在受訪時透露：「那段婚姻結束讓我等級提升好幾等，不管是心理成熟度，還是對於感情、婚姻的看法都有徹底改變。雖然結果不好，但我非常感謝那段過程，人都是這樣，要經歷過很多事情才會成長。」

孫協志和韓瑜因合作《天下父母心》擦出愛火，交往不到1年就結婚，但婚姻僅維持4年。（圖／報系資料庫）

手上握有《飢餓遊戲》、《幸福保衛戰》兩節目主持棒的孫協志，生日隔天曾針對主持五年的《飢餓遊戲》發文：「辛苦卻值得，但這兩年，卻連個入圍的邊都摸不著，說實在，真的錄得心力交瘁，過完年是新的開始，這時候要做主持陣容的變動，也是必然的。真心感謝有你們的相挺、真的很幸福！再次的謝謝你們（一鞠躬）！」讓人好奇他是否決定請辭。

孫協志的媽媽，是資深藝人「花格格」孫麗鈞，近年獨居高雄，不常和兒子見面，但相當關心對方的感情狀況。（圖／翻攝自孫協志臉書）

但當時孫協志的經紀人表示，孫協志的臉書發文只是有感而發，一切都還在討論階段。據了解，《飢餓遊戲》製作團隊並未撤換原有的主持人孫協志、王仁甫和許孟哲，而是將增加女主持人。

「5566」成員孫協志、王仁甫和許孟哲，近兩年接連在北高巨蛋舉辦售票演唱會，人氣不墜。（圖／翻攝自孫協志臉書）

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(中時新聞網)