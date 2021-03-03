東北季風發威 玉山飄三月雪 09:302021/03/03 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東北季風發威，玉山飄三月雪。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東北季風發威 玉山飄三月雪 訂閱影音： 中時新聞網 受東北季風影響，玉山群峰3日飄落三月雪，玉山氣象站位於海拔3858公尺的玉山北峰頂，清晨7點5分開始飄雪，到8點10分雪停，積雪3公分。 北部受東北季風增強影響 水利署把握時機啟動人工增雨 玉山金辦講座 響應北極熊日 (中時 ) #東北季風 #三月雪 #發威 #玉山 #北峰頂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航三月接到健身器材約70架次包機 股票成交量破百萬 創史上最大量 15:222021/02/26 財經 東北季風影響 吳德榮：今晚水氣南下 09:212021/02/26 生活 i12熱賣發威 蘋果重登手機龍頭 04:102021/02/24 財經要聞 今入夜北部受東北季風影響 水利署掌握機會啟動人工增雨 18:262021/02/26 財經 權證星光大道－凱基證券 廣宇 車電題材發威 04:102021/02/26 證券．權證 賞武陵櫻花投機取巧 近百人遭雪霸處停權半年 17:232021/02/27 生活 玉山攜手科博館 倡減碳救北極熊 04:102021/03/02 財經焦點 變種病毒發威 家戶侵襲率增4倍 04:102021/02/28 焦點要聞 新聞早班車》變種病毒發威 家戶侵襲率增4倍 07:022021/02/28 政治 東北季風增強 北北基3縣市大雨特報 19:382021/03/02 生活 亞光 車用題材發威 04:102021/02/28 證券．權證 寶島熱門新聞 不只鳳梨高麗菜也要救 彰化議員、婦女協會自救認購萬公斤 - 寶島 嘉義黃花風鈴木滿開 二二八連假首日現賞花潮 - 嘉義市 竹南鎮公館里 覓地蓋新的里活動中心 - 苗栗縣 解決雙語師資不足 北市培育公費生預備 - 寶島 英袖珍屋藝術家打造迷你版哈利波特斜角巷 中原大學開個展 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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