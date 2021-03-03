【愛傳媒葉毓蘭專欄】今天是立法院新會期第一次會議結束，也是連假結束開工日，很不幸地，民進黨團卻在院會再次復議封殺我提出的警消年改修法案，六個已經在上周五一讀付委的法案，全部包裹封殺!

難道民進黨蔡英文主席，不知蔡英文總統曾在107年6月15日警察節大聲宣示，24小時全年無休守護台灣社會的警察，政府一定要提升福利待遇、加強健康照顧，比照國軍照顧嗎？我一直訴求年改將警察當成一般文官處理是錯誤的，應該要比照一樣危險、辛勞的國軍。在109年12月11日民進黨籍立法委員陳瑩提出警察比照國軍的年改再改革法案時，我以為看到曙光，隨即將研究近1年的法案送出。想不到，109年12月15日民進黨團復議封殺自家立委的提案，12月24日民進黨團也復議封殺了我的法案。

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捍衛警消權益的使命不容我有時間悲觀。我隨即又整理文字，以警職比照軍人的精神，拆分出多個法案分進合擊，分別就所得替代率比照國軍退伍人員、優惠存款停辦條件、再任公職停發月退休金、退撫舊制年資補償金等照顧比照國軍，以及年金與物價指數同步上漲等等年改再改革的內涵共提出6個法案，在休會期間提出，以便能在新會期第一次會議就順利一讀。然而，民進黨團在第一次會議即將結束前一刻，又將這些法案拉出來復議，跟上個會期陳瑩和我的法案一樣，再次淪為所謂「另定期處理」，永遠石沉大海。

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總統蔡英文107年警察節說「警察工作真的很辛苦，不只是日夜顛倒，值勤的時候也長期處在精神緊繃的狀態。」、「國家應該投入更多的資源，支持員警身心的醫療照顧。今天內政部葉(俊榮)部長在這裡，我要請你負責這件事，盡快跟各部會討論協調，提出一個照顧員警身心健康的完整計畫。」，108年5月政府推出警職人員比照國軍就醫優惠的「警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案」，然而離蔡總統口中的完整計畫還有很大的距離。為何110年3月的黨主席蔡英文卻縱容黨團，封殺警察比照國軍照顧的法案？今天蘇貞昌院長施政報告時才說，讓人民安居樂業，政府會一直顧好家，好家會一直在。守護國人的警消，收到的卻是警消比照國軍照顧的承諾跳票，警察要如何安心？國人要如何安心？

說好做警消的後盾，說好照顧警消，原來一切都是假的！

作者為立法委員、前警大教授

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(中時新聞網)