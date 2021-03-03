受蘋果與特斯拉股價下跌拖累，周二美股收黑，而投資人看好美國國會即將批准新一輪經濟激勵方案，帶動材料股逆勢上揚。

周一標普500指數大漲逾2%，創下去年6月以來單日最大漲幅，因美國批准第三款新冠肺炎疫苗，以及眾議院通過1.9兆美元新冠紓困方案帶來激勵。

繼前一日大漲後，周二科技股回落，市場重拾類股輪動行情，投資人再度撤出在新冠肺炎疫情期間表現出色的股票，並轉進其他可望受惠於經濟復甦的族群。

周二收盤，道瓊工業指數跌143.99點或0.46%，為31,391.52點。

標普500指數收跌31.53點或0.81%，為3,870.29點。蘋果下挫2.09%，特斯拉大跌4.45%，對標普500指數帶來最大的拖累。

以科技股為主的那斯達克指數大跌230.04點或1.69%，收在13,358.79點。

小型股羅素2000指數重挫1.9%，使今年以來的漲幅縮減至13%，仍遠優於標普500指數同一期間的表現（漲幅為3%）。

用來衡量市場恐慌氣氛的CBOE波動率指數（VIX）上揚3.21%，收在24.10點。

周二標普500指數11大類股中，僅材料股指數收高，終場漲0.58%。

美國10年期指標公債殖利率在上周觸及1年新高後回穩。U.S. Bank Wealth Management全球投資策略師Tom Hainlin表示，美股表現的部分原因就是科技股去年漲太多，如果利率升高，科技股的未來現金流價值就會縮水。

周二標普500科技股指數大跌1.63%，延續2月底以來的回檔走勢，當時美國債市遭到拋售、債券殖利率飆升，引發投資人對高估值股票的擔憂。

非必需消費品類股指數亦表現疲弱，終場收跌1.27%，亞馬遜收跌1.64%。

個股方面，遭大舉放空的抵押貸款公司Rocket Companies連續第三日強彈，終場飆升71%。近來該檔股票成為Reddit論壇WallStreetBets的熱門話題。

柯爾百貨（Kohl's）收漲0.65%。受惠於強勁的線上銷售，以及管控成本發揮成效，該公司去年底節日購物旺季的業績表現優於市場預期。

電視收視率調查公司尼爾森（Nielsen Holdings）大漲7.56%，收在24.89美元。該公司將旗下影片廣告業務賣給串流媒體設備公司Roku。Roku應聲重挫7.3%。

本周美國參議院將開始就拜登總統提出的龐大紓困計畫展開辯論，屆時民主黨人計畫透過調解程序（reconciliation），讓該法案能以簡單多數獲得通過。

(時報資訊)