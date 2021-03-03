大陸全國兩會即將於4、5日召開，全國政協委員、民建省委會副主委、廣東財經大學法學院副院長魯曉明2日表示，將向大會建議將男女結婚法定年齡調低至18歲，他表示，目前大陸法定結婚年齡為男滿22歲、女滿20歲，這一規定是因上世紀80年代人口急劇膨脹、遠超社會承載能力，所作出的控制人口增長的手段，是晚婚晚育理念的制度化，不過，由於近年大陸「少生優生」生育觀念成為主流，使生育率低於世界平均水平，人口老化加劇。

魯曉明說，從生理發育角度看，通常女子14歲、男子16歲左右已發育成熟，過晚的結婚年齡使生理發育成熟的青年人需要經歷6年以上的婚姻等待期，不僅造成人為的禁慾，對公民權利形成不必要的克減，而且導致非婚同居等婚外性行為氾濫，影響婚姻的嚴肅性，對婚姻制度構成衝擊。

魯曉明表示，大陸民法規定的自然人完全民事行為能力年齡為18歲，而且滿18歲即可結婚亦是世界通行做法，鑑於此，他建議修改《民法典》1047條的規定，將結婚年齡規定為「結婚年齡，不得早於十八周歲。」

(中時 )