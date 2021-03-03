高麗菜盛產價格一路崩跌，為幫助菜農度難關，土城區里長聯誼會與在地企業有富建設公司，向雲林縣農會認購5萬公斤、約2萬顆高麗菜，今交由土城47位里長在各里發放給里民及弱勢家庭。土城區里長聯誼會長邱顯俊表示，2016年香蕉暴跌時，土城里長也曾自發性認購，這次協同在地企業希望能拋磚引玉，挺菜農也做公益。

「有錢出錢，有力出力！」邱顯俊表示，自己出身務農世家，知道農民看天吃飯的辛苦，因此聯誼會與有富建設公司合資50萬元認購2500箱愛心高麗菜，高麗菜北上運來後也發送至各里辦公處指定地點，交由里長分送給需要的里民。有富建設董事長洪村騫表示，年節後高麗菜價格低迷，農民欲哭無淚，這次響應里長聯誼會搶救高麗菜活動，希望能讓更多人一起認購高麗菜。

土城區埤塘里陳媽媽領取時表示，高麗菜營養價值高，不論是汆燙、清炒、煮湯或醃製台式泡菜都相當可口，料理變化多，這次收到免費高麗菜很開心，也感謝里長秉持樂於奉獻的初衷，帶頭做公益。

民政局長柯慶忠表示，土城區里長聯誼會長年深耕地方，除了凝聚起區里行善力量，也關注農民議題跨縣市支援外，並深入區內幫助需協助的弱勢族群，獨老訪視、電話問安及老人共餐等關懷服務步步到位，用實際行動送暖社會。

(中時 )