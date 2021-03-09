不少上了年紀的民眾到公部門洽公要填寫資料時，才發現忘記帶老花眼鏡出門，常需請人幫忙，或只能自己慢慢填寫，大林江姓鎮民的媽媽日前就遇到這種狀況，身為鏡片批發商因此決定捐贈360副老花眼鏡給公所分配使用，相當貼心。

根據醫學研究，正常情況下，老花眼平均年齡出現在45歲以後，但因為3C科技盛行，現在有些人不到40歲就患上了老花眼，40歲後的民眾長苦於老花眼帶來的閱讀和書寫的不便。

大林鎮長簡志偉說，江先生是大林鎮上林里人，在嘉義市南京路經營眼鏡鏡片批發生意，過年期間遇到提到公所洽公民眾所遇到的窘境，江先生立即允諾捐贈老花眼鏡給公所讓民眾使用。

這批捐贈的老花眼鏡從100度到400度每組12副，計有30組共360副，簡志偉感謝熱心鎮民捐贈，也讚江先生十分貼心，希望這樣的仁善之舉能夠發揮拋磚引玉的效用，鼓勵更多人共襄盛舉，投入公益活動。

大林鎮公所9日下午將這批老花眼鏡分配至鎮內老人會館、21里的里辦公處、以及公所業務單位窗口，提供有需要民眾使用。一名到公所社會課洽公的林先生說，沒有帶老花眼睛出門的習慣，因此寫資料時看得很吃力，有了這組老花眼鏡方便很多，還可以選度數，相當貼心。

(中時 )