新北市永和區同濟會舉辦「用愛陪伴兒童 讓安全守護社區」活動，今（13日）上午在永和區仁愛公園辦理捐贈3000顆住宅警報器儀式。（永和區公所提供）

新北市永和區同濟會舉辦「用愛陪伴兒童 讓安全守護社區」活動，今（13日）上午在永和區仁愛公園辦理捐贈3000顆住宅警報器儀式。（永和區公所提供）

新北市永和區同濟會舉辦「用愛陪伴兒童 讓安全守護社區」活動，今（13日）上午在永和區仁愛公園辦理捐贈3000顆住宅警報器儀式。（永和區公所提供）

新北市永和區同濟會舉辦「用愛陪伴兒童 讓安全守護社區」活動，今（13日）上午在永和區仁愛公園辦理捐贈3000顆住宅警報器儀式，由新北市消防局第七大隊代表受贈。新北市消防局副局長陳崇岳出席頒發感謝狀，新北市社會局副局長許秀能、永和區長陳怡君、立法委員林德福、新北市副議長陳鴻源、新北市議員連斐璠、羅文崇、國際同濟會總會長廖敏榮、國際同濟會北二區主席陳振楠等人與會，世芳會會長陳素美、永和會會長王明水代表接受。

市價約84萬的3000顆住宅警報器是由世芳同濟會和永和同濟會聯合推動勸募，捐贈給新北市消防局第七大隊，消防局將主動聯絡弱勢族群家庭及具高風險建築裝設，為舊社區守護居家的安全，創造預防災難的效能。同日舉辦仁愛公園音樂廣場「同濟園地」修繕落成剪綵，提供一個有藝術氣質，具中華文化傳承，安全舒適，充滿兒童笑聲及市民的休閒好去處。

消防局副局長陳崇岳表示，裝設住警器於火災發生時可及時預警，讓民眾逃生應變，感謝愛心捐贈，未來將以實名實戶登記制方式發放，讓每顆住宅警報器都能發揮守護住宅安全的功能，近年來在推廣家戶裝設的過程，多起火災事故都因住警器發出警報，即時讓民眾逃離現場，未造成死傷。社會局副局長許秀能表示，3,000顆住宅警報器勸募活動，期能成為未來社會大眾發揮愛心的典範，《愛的力量 善的循環》把愛傳出去。

永和區長陳怡君表示，永和區5樓層以下老建築物超過50％，1顆住警器代表1個家庭，3,000顆住宅警報器，就是讓3,000個家庭遠離火災的損失，感謝世芳同濟會和永和同濟會聯合推動勸募，國際同濟會北二區各友會聯合捐贈，造福永和區居民的生活上的安全。也期望本次活動能成為拋轉引玉的典範，更多的愛心共同關注社會弱勢族群居住安全。

(中時 )