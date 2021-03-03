關永忠處長帶領輔導員及榮欣志工們，共同至百歲榮民壽星吳伯伯府上溫馨祝壽，並轉贈蔡總統及行政院蘇院長祝賀壽屏。(台中市榮服處提供)

台中市潭子區榮民吳耀連3日歡度百歲生日，台中市榮服處為表慶賀地區百歲高齡榮民之意，由關永忠處長帶領輔導員及榮欣志工們，共同至百歲榮民壽星吳伯伯府上溫馨祝壽，並轉贈蔡總統及行政院蘇院長祝賀壽屏；另代表輔導會馮世寬主任委員致贈紀念金牌乙面賀禮，恭祝吳伯伯福如東海，壽比南山。

台中市榮服處指出，吳耀連民國11年出生於廣東省陽山縣，早年投身軍旅，歷經烽火歲月，後隨部隊來臺後，參與過金門823炮戰等台海戰役，服役於陸軍經理單位至屆齡除役，服役期間任勞任怨，戮力從公，62年以上士軍階退伍後轉至潭子區民間公司服務。

吳耀連育有1女2子，退休後與兒媳同住，三代同堂，家境小康，父慈子孝堪為表率。吳伯伯現因年邁患有輕微重聽及退化性關節炎，惟精神狀況尚佳，規律於住所周邊散步活動，加以個性謙沖豁達且與世無爭，得享健康長壽高齡。

吳伯伯對於台中市榮服處專程到府慶生十分開心並深表感謝，雖為簡單祝壽活動，但也充分展現了輔導會及台中榮服處對吳伯伯早年奉獻青春保家衛國之敬意。冬霜漸消，春暖花開的農曆年後，關處長再次誠摯祝福百歲榮民壽星於嶄新的一年永保康泰，壽福無疆；祝壽活動在溫韾的氛圍中圓滿完成。

(中時 )