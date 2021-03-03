農民林先生開心搶頭香，表示以往都要浪費一整天時間跑文件，現在終於不用再特別抽空到四川局辦理，相當便利。（吳建輝攝）

彰化縣溪州鄉公所與第四河川局，每周三下午2點至5點，在大庄村開天宮開辦相關申請服務，讓農民不必大老遠跑到河川局辦理，至少節省40分鐘以上車程，溪州鄉長江淑芬說，感謝河川局協助，提供如此便民的服務，歡迎農民朋友多加利用。

濁水溪沿岸的河川灘地將近5000公頃，長期讓民眾租用耕作，農若要為申請各式農業設施，都必須跑到管轄所屬的第四河川局辦理，溪州鄉長江淑芬說，大庄村是溪州最邊陲，這裡種植芭樂的農民眾多，每當要辦理相關業務，都必須騎機車、甚至腳踏車到鎮上河川局辦理，相當危險，

江淑芬說，10公里路程開車可能不遠，但對年長必須騎機車或腳踏車的農民來講，就相當費力，因此多次跑到第四河川局拜訪李友平局長，希望他能協助推動下鄉服務的措施，也感謝開天宮提供這麼好的場地，提供最接地氣的服務。

李友平說，這是第四河川局第一次在溪州下鄉服務，未來農民不管是要辦理種植申請、種植整地申請、種植附屬農具暫置設施申請、種植存續證明申請、申請放棄種植、種植許可書補發申請等等，都可以到開天宮這邊，由專人為大家服務。

李友平還說，民眾若有任何疑慮，也可以先到開天宮這邊來，向駐點人員詢問相關疑慮，在進行辦理業務；除了開天宮有定時定點，專人收件辦理外，農民也可在每週星期一到星期五的上班日，到溪州鄉公所洽辦相關業務，只要攜帶相關文件就能前往辦理，也請農民朋友們多加利用。

(中時 )