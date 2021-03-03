公投議題烽火連天，目前「核四重啟公投」確定成案，緊接著國民黨反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等3公投提案正在積極連署中，藻礁公投原本是冷門提案，但經過各界宣傳，讓整個藻礁公投案一發不可收拾。看見此狀況後，前立委沈富雄昨(2日)表示，現在這些公投，除了公投綁大選，核四重啟、珍愛藻礁、反萊豬公投都碰到民進黨核心價值，只要民進黨不贏，就會延燒到2024年總統大選，所以當然緊張！

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中說，民進黨你不能怪他不緊張，因為民進黨的起家靠2個神主牌，一個反核、一個台獨，還有靠一個神公技，就是最高標準公投，現在除了綁大選公投，其他都碰到核心價值，如果投得結果，民進黨不管大輸、小輸，只要不贏，這個就會延燒到2022的九合一選舉、延燒到2024大選，所以當然緊張。

節目另一位來賓、國民黨立委賴士葆則說，萊豬進口讓全民都很生氣，基本上公投過的機率很大，這次假期到台中，很多原本偏綠的親友，這次反而都跟他說「這次不一樣」，因為有藻礁，所以決定要出來投票。

至於，針對由公民發起的環境議題公投可望成案，藻礁公投小組表示，這是來自全台各地民眾守護藻礁的滿滿心意，是非常值得紀念的一刻，連署不會因而停歇，仍然期待能有更多的連署書湧入，讓更多人看見環境永續的價值。

(中時新聞網)