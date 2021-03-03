雲林縣虎尾鎮農會6名理事候選人，提告理事長丁榮義背信、違反農業法。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮農會6名理事候選人認為理事長丁榮義違法認定理事候選人資格，致使他們喪失候選人資格，3日至雲林地檢署提告丁榮義背信、違反農業法。丁榮義則回應其認定程序一切合法，不排除提告相關人員偽造文書與公然侮辱罪。

虎尾鎮農會6名理事候選人黃銀忠、劉振源、陳啟精、周財存、廖裕民、林鴻志，3日在農會總幹事黃鈺惠與律師陪同下控告丁榮義背信、違反農業法，希望相關單位能夠主持公道，確保其候選人資格。

6名告訴人透過律師表示，1月26日農會舉行理、監事候選人資格審查，丁榮義擔任主席，突然提出候選人需提供「農業用地作農業使用證明書」，丁榮義陣營候選人早已備妥，但告訴人均無準備，丁榮義進一步對沒有證明書者嚴加審核，並認定為「有疑慮」。

2月1日農會再舉行候選人資格審查會，告訴人提出「補充說明書」進行說明，但丁榮義無視告訴人所提出的書證，擅自解釋「農業用地作農業使用證明書」足以替代個別審查，並強行認定告訴人的土地不合格。

律師指出，丁榮義藉農會理事長及農會理、監事候選人資格審查小組當然成員的身分，以候選人無需檢附的「農業用地作農業使用證明書」，做為候選人資格審查的依據，完全無視相關法令與公平原則，意圖使立場相同的候選人通過審核，不同立場者則排除在外。

律師說，丁榮義藉理、監事候選人資格審查的機會，掩護同陣營的候選人得以不經審查通過資格認定，對於不同陣營的人，則任意解釋為資格不符，藉此妨害告訴人競選，已觸犯刑法背信罪及農業法第47之3條罪責，因此向丁榮義提告。

(中時 )