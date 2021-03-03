現代王寶釧！新北市一名女子小芬(化名)，2003年與大陸籍倪姓男子結婚，2人婚後在台灣共同居3個月後，倪男搭機出境返大陸，第二次申請來台遭到遣返，從此人間蒸發，不見人影，小芬在台灣苦等18年，等不到夫婿來台團圓，最後心碎向法院訴請離婚，新北地院審理後，認為倪男經過公示送達合法通知，並未出庭，裁定小芬請求，判准2人離婚。

判決書指出，小芬與倪男2003年7月結婚，且在同月辦理結婚登記手續，夫妻倆婚後在台同居生活3個月，倪男同年11月搭機出境，再度申請來台卻遭遣返，未能入境與妻子相聚，就此失聯斷了音訊，且消失長達18年。小芬訴請離婚時說，倪男自從2003年11月19日搭機出境後，二人就再無聯繫，至今整整18年完成不知道對方的行蹤，她一直苦苦等到現在，實在是等不下去，才決定訴請離婚。

新北地院審理時，倪男經過公示送達合法通知，並未出庭，也沒有出示書狀答辯，法官認定劉女的主張應為真實，難以維持婚姻之重大事由可歸責於他，因此裁定准許劉女請求，判2人離婚，可上訴。

(中時新聞網)