鳳梨問題引爆民進黨政府有無努力為「農產品分散國外市場」的議題，農委會主委陳吉仲為證明農委會有努力，說「水果外銷中國以外的市場呈現連年成長的趨勢」。國民黨革實院長羅智強卻引據農委會資料打臉陳吉仲，說「數字不會騙人，人才會騙人。」大酸「只有陳吉仲，能打臉陳吉仲。

羅智強指出，「馬克吐溫說，世界上有三種謊言：謊言、該死的謊言、統計數字。」其實數字不會騙人，人才會騙人。

他說，陳吉仲為了證明農委會有努力「分散市場」，說「水果外銷中國以外的市場呈現連年成長的趨勢」，來表示農委會好棒棒。但根據農委會自己的資料庫，從2016年開始，農產品出口大陸佔比就年年升高，在2018年達到最高點；2020年受疫情影響，出口大陸佔比下滑到20.7％，依然高於2016年的19.4％。

羅智強表示，陳吉仲說「中國以外市場出口量連年成長」，但不敢說的是，大陸市場成長的數量更高，出口大陸的比例也是「連年成長」。如果只看水果，數字更為懸殊，2016年大陸出口佔比52.5％ ；2019年達到最高點58.6％， 2020年也有54.0％。

羅智強強調，以上還是大陸、香港分開計算的結果，請問陳吉仲，說好的「分散市場」呢？

(中時 )