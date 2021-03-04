手機掉了莫慌張，找警幫忙安全又快速。

1名男子來到蘆竹區訪友，3日一早打算搭乘火車返家時，卻發現手機遺失了，由於手機中有許多與家人合影的珍貴回憶照片，於是男子在萬分著急的狀態下，前往派出所向員警求助，而員警心知男子憂慮，於是秉持同理心，逐一調閱路口監視器影像，不到半個小時就幫他找回了手機。

該名男子遠從台南市來到蘆竹區訪友，3日早上前往桃園火車站打算搭乘火車返家時，卻發現手機可能遺失在計程車上。男子在情急慌張之下，竟又直接召來計程車趕回蘆竹找尋，由於人生地不熟，男子怎麼樣也找不到最初搭車的地點，最後只好轉向員警求助。

當時蘆竹分局南崁派出所正在值班的警員蔡奇謀瞭解狀況後，一邊安撫男子慌張的情緒，一邊利用「Google Map」的即時街景功能供其指認，最後調得路口監視器影像，以快速回放功能檢閱3個小時的影片，終於在費神緊盯了半個小時的螢幕畫面後，發現了男子的身影，並且查出了所搭乘計程車的車號。

計程車司機在接獲員警通知後，在半個小時之內就來到了派出所，將手機交還男子，而男子在接過手機時，竟也直率的立即自口袋中掏出了新台幣500元，打算回報致謝，兩人雙手互握熱情婉謝的一幕，也讓這名男子真實的感受到了蘆竹居民與警方積極助人的熱忱。

(中時 )