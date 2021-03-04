去年9月間台北市議員徐立信陪同康華大飯店女員工，指控王姓協理公然拿手機偷拍，2名女員工並提告性騷擾、妨害祕密，由於王男與2名女員工達成調解獲撤告不起訴，王男另被控利用權勢猥褻罪，台北地檢署偵查後認定不符構成要件，將王不起訴處分。
康華女員工指控，王姓協理長期利用權勢性騷擾女員工，甚至偷拍裙底風光，時間長達2年之久，且幾乎一半以上的女同事都慘遭毒手，除了公然拿手機偷拍，還會把小型針孔攝影機黏在鞋子上，趁女員工在忙碌時，把腳伸進群底偷拍，還有女同事被王男摸臉頰。
女員工並指出，當時也向公司檢舉，但內部開性平會後，雖將該名王姓協理記2大過，但沒隔多久竟然還升官，事後有些女員工又透過關係告知董事長，但董事長卻擔心事情擴大，還是把事情壓下來，讓女性員工心理壓力超大，求助無門下，只能找議員幫忙，
2名受害女員工出面提告王男涉嫌性騷擾、妨害秘密罪部分；王男在偵查中與2名女員工達成和解賠償後撤告；被控利用權勢猥褻罪部分，檢察官認定不符法條構成要件，將王男不起訴。
(中時 )
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