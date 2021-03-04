台灣開始取得新冠肺炎疫苗，由於航空業人員被列為第3順位，交通部民用航空局日前向業者發出調查，統計一線人員施打疫苗的意願，初步調查2.5萬名一線人員中，7成多有施打意願，民航局周一已將相關數字報到中央流行疫情指揮中心。

民航局長林國顯表示，航空業人員被列為第3類施打對象，民航局認為航空業接觸旅客的第一線，除了機師與空服員，回國以後還會跟機務、維修人員接觸，還有地勤、空廚、機場服務人員、免稅店、清潔人員、保全等，都應該要被保護。

此外，松山機場離民航局很近，時常有人回來開會，也有向局內同仁調查意願。

林國顯說，航空公司空勤、地勤、維修、清潔、免稅店等一線人員，全部開放的話約2.5萬人，初步統計有7成多、約1.8萬人有施打疫苗意願，因此也要業者先去排優先順序，例如國際線組員施打意願就很高，國內線因為沒有接觸外籍旅客，意願相對較低，民航局周一已經被給疫情指揮中心。

長榮航空指出，公司依民航局來函，除已提供空勤組員及一線地勤同仁符合COVID-19疫苗優先施打對象之名單外，並採問卷方式調查，以了解同仁施打意願，目前已完成問卷調查提報民航局。

華航則回應，中央流行疫情指揮中心公布，國籍航空機組員列為公費新冠疫苗優先接種人員第3順位，民航局特別指示調查機組員施打疫苗意願，華航配合進行調查。

(中時 )