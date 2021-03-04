華建(2530)揮軍桃園青埔，今日中壢公園路二段建案舉行動土開工典禮，此案土地面積約581坪，總戶數有81戶。華建董事長鄭斯聰表示，公司有近60年的歷史，以往都在大台北區推案，今年開始南下推案，第一站就選擇桃園，這裡是六都最宜居的城市，公司上半年將會延著青埔A7、A10站陸續推案，未來想把北市追逐好品質的理念推廣至全台各個地區，蓋出越住越健康的房子。

鄭斯聰指出，桃園擁有全台最強人口紅利，又有綿密的交通網絡，其中青埔區已成為桃園房市發展的領頭羊，公司在桃園青埔區取得土地共有兩期，今日動土開工的個案，是第一期488、4489地號，總銷約10億元，總戶數為81戶，面積約581.59坪，第二期是226地號等五筆土地，面積為1653.63坪，總戶數規劃為216戶。

桃園擁有全台最強人口紅利、吸引就業人口進駐，工業指標為全台三冠王，又有綿密的交通網絡，是六都最適合居住的城市。「桃園是最年輕的直轄市」鄭斯聰說，公司開創自然系建築呼應時代主流，讓住宅回大自然三元素陽光、空氣、水，打造健康的家居生活。

(時報資訊)