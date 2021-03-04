挺國產鳳梨！三商家購4日宣布組巷口「鳳梨應援團」，今年預計進上百噸鳳梨，第二季開始在美廉社開賣鳳梨，天天直送社區新鮮賣，鳳梨產期估計今年常態銷售可達40噸，約3萬多顆；同時，增加自有品牌「心樸市集」果乾產能，無添加鳳梨果乾後續預計推出買一送一優惠方案，一人一包號召全民力挺台灣鳳梨！

此外，三商家購旗下品牌也動起來，心樸市集將會同主廚開發鳳梨餐點料理，三月菜單將鳳梨入菜；美廉社都會姊妹品牌美廉城超，也將再次推出廣受好評的鳳梨健康飲，全品牌動員。

三商家購表示，旗下自有品牌心樸市集無添加果乾逐年熱銷，鳳梨就佔此類別排名第三，每年使用約50噸鳳梨製作，一年可賣出5萬多包，今年預估產能再加碼提高2成產量，購買量能提供到60噸，並規劃出口外銷果乾相關製品；除了門市外，在全台50多個公司內部設置的「美廉便利架」，也能輕鬆掃碼購買。

三商家購並指出，企業內部也全體動起來，職工福利委員會掏腰包購入鳳梨，在總部吧台區現榨鳳梨汁，讓員工在辦公室就可以熱力支持價20元喝到營養鳳梨汁買一送一。

(工商 )