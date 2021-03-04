富商翁茂鍾案多名法官及檢察官涉不當言行，最高法院院長吳燦今天哽咽地說，院內法官被捲入並波及其他司法同仁，他個人身為院長向外界及司法同仁道歉，這也是法官集體風紀案爆發後，首位公開道歉的司法首長。

吳燦說，前司法院副院長蘇永欽曾說對於終審法院不滿，但對終審法院要有最起碼的尊重，他本來以為推動院內的改革，讓法官專心並提升審判品質，不料去年卻爆發翁案，對此，他對競競業業的同仁敬意，但對翁案造成的爭議，他哽咽並起身道歉。

吳燦有感而發是因為今年初實行的廢除限量分案，讓最高法院法官案件量大幅爆增，為了不讓裁判品質下降，法官們的工作量因此大增，經常閱卷到深夜，吳燦對這些負責的法官們表示敬意，也對翁茂鍾案的紛擾表示他個人看法。

最高法院也提出相關數據解說，最高法院大法庭從2019年7月4日正式上路，至今刑事大法庭已有11件裁定出爐、民事大法庭4件，徵詢階段統一見解刑事5件、民事1件，提案裁定部分刑事17件、民事10件，大法庭開庭辯論已常態化，且成果斐然。

此外，今年3月1日最高法院也啟動民事移付調解制度，法官就受理的事件，認有必要時經徵詢兩造及律師接受調解的意願後，決定是否移付調解，希望能妥速解決民事紛爭，減少案件進入審理程序，維持當事人間的和諧，也可減省紛爭解決的時間與勞費。

最高法院也設置調解室，讓當事人與調解委員共同在優質環境中進行爭議之處理，並聘請審判經驗及法學素養俱豐之優遇庭長、退休法官及有專業知識背景且具熱誠之社會公正人士擔任調解委員。

(中時 )