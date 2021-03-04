首批AZ疫苗11.7萬劑3日上午抵台，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，自己也是當天上午9時許才知道疫苗要抵台的消息。對此，媒體人黃暐瀚表示難以置信，東西已經飛上天空，我們才被通知，這樣的說法讓他「總覺得奇怪」，且若消息曝光真會導致疫苗斷貨，那現在已經曝光了，後續的988萬劑疫苗還能來嗎？

陳時中昨表示，這次抵台的11.7萬劑是台灣向藥廠直接購買的1000萬劑牛津AZ疫苗中的一部分，自己也是3日上午9時許才知道疫苗要抵台的消息。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中稱，自己3日上午9時許才知道疫苗要抵台。（資料照）

黃暐瀚今在臉書提出質疑，台灣出錢買的疫苗，怎麼會裝箱上機，飛離韓國一個多小時後，我們才收到通知？且10點半落地的疫苗，陳時中9點左右才知道，是真的嗎？他直言，「我到現在都還不敢相信」。

至於有人說，因要避免大陸打壓，所以得保密低調。黃暐瀚表示理解，但不等於連我們的部長都不知道，如果這批疫苗真的是飛上了天空我們才知道，那收貨流程、相關步驟，能在短短一個多小時就立刻接上，也算是厲害。

另有一說稱是韓國為怕對岸阻擾，所以連台灣都未事先通知。黃暐瀚指出，先不講韓國是不是會這麼幫台灣著想，如果運送消息真會造成疫苗斷貨，那現在消息已經曝光了，後續未送的988萬劑疫苗還能來嗎？

此外，黃暐瀚還有另一疑問，他指出，收貨過程報載總統府下令「保密」，東西既然已經到桃園落地了，很多國家都是總統親自去機場「高調接貨」以示歡迎，我們低調就算了，但故意更改貨倉，以避免被台灣的媒體拍到，又是為何？

疫苗落地之前，才知道？ AZ疫苗終於來了，這是個好消息。 儘管總統沒有「接機」，也不會「帶頭打」，而且這疫苗並非COVAX配給的AZ，而是台灣自行購買的AZ，才11.7萬劑。 總是疫苗終於到了，這是值得高興的事情。 我比較不懂的是（... 由黃暐瀚發佈於 2021年3月3日 星期三

(中時新聞網)