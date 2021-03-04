旺季備貨需求推助，本周聚酯切片PET持續走高；因歐美的需求強勁，市場預期夏季出遊料將會有更多的瓶裝水需求，在旺季備貨需求持堅下，帶動報價節節高漲，其中以歐美地區報價漲幅逾10%最大，本周瓶級聚酯切片美國DDP報價1235美元/公噸，西北歐FD報價1130歐元/公噸。

而東南亞現貨報價持高至1045美元/公噸，而東北亞地區上漲20美元/公噸，報價為1010美元/公噸，據了解，目前日本的需求依然低迷，不過預期5月黃金周的需求逐漸恢復，故為市場行情帶來支撐。(商品行情網)

(時報資訊)