62歲資深女星金燕玲，曾拿過2次金馬獎最佳女配角，2年前罹患子宮頸癌，不僅動手術切除子宮、盲腸跟淋巴，還要接受化療和電療，讓她大量掉髮還痛到生不如死，好不容易抗癌成功，沒想到3日她在自己開設的YouTube頻道自爆，在年前發現得乳癌，雖然她樂觀面對，但在分享時仍哽咽強忍淚水。

金燕玲自曝今年過了一個特別的年，年前發現得乳癌，這是她2年內二度罹癌，透露在運動時，突然摸到左胸有一粒硬硬的，隔天去找醫生檢查，年初五證實自己得到乳癌。

她也說到之前罹癌時，就呼籲大家要健康檢查，且一定要買保險，這次雖然不是檢查發現，而是她自己摸到，「所以對我來說，可能是上天保佑我，我好幸運」。

而目前金燕玲也動完手術，因為她是屬於1期，不用切除整個胸部，但是一定要做電療，雖然她樂觀面對二度罹癌，但在分享過程時，仍多次哽咽，「我不是難受，但這個經歷真的讓我震驚」。`

因為開完刀後需要拿去化驗，幸好沒有擴散，她在開完刀隔天就出院，「我覺得自己是一個好幸運的人，兩個cancer都是不幸中的大幸」。金燕玲2019年罹患子宮頸癌，已切除子宮、盲腸跟淋巴，接受化療的疼痛是從骨頭滲出，讓她真正體會到什麼叫生不如死。

(中時新聞網)