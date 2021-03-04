巨人版《進擊的巨人》漫畫比一般漫畫單行本大至6到7倍。(摘自官網)

講談社此回推出限量「給巨人看的漫畫」，內容將收錄原作第1、2話，以高101公分、寬71.5公分的尺寸，挑戰2018年由巴西漫畫《Turma da Monica》創下的金氏世界紀錄。(摘自官網)

日本講談社旗下人氣漫畫《進擊的巨人》將於4月9日迎來完結篇，講談社為此特別打造限量100本「給巨人看的漫畫」，攤開書頁可寬達143公分，重約15公斤，比一般漫畫書大了6至7倍，售價約4.3萬元新台幣。講談社表示，此回出版，將挑戰「最大的漫畫出版刊物」金氏世界紀錄。

漫畫家諫山創2009年開始於漫畫雜誌《別冊少年Magazine》連載《進擊的巨人》，故事建立於充滿食人巨人的世界，人類為求生存，闢出一座四面有高牆阻擋的城市，和平的與牆外巨人共度百年。但某日卻有一位巨人直搗城市，引發人類動亂，主角艾連也因目睹家人被巨人吞食，從而加入訓練兵團，為消滅巨人而戰。

現年僅34歲的諫山創，從高中就嘗試投稿漫畫爭取出道，《進擊的巨人》為他首部連載作品，和現今當紅的《鬼滅之刃》如出一轍，隨動畫播出，人氣高漲程度堪稱現象級，連帶帶動漫畫買氣，實體書加電子書發行量至今已突破1億冊。另改編為小說、遊戲、劇場版電影外，未來將由好萊塢改編真人版電影。

諫山創曾於2014年首度訪台，並於台北國際動漫節舉辦簽名會，遭大批漫迷熱情包圍，甚至有香港漫迷不惜飛到台灣，只為一睹喜愛漫畫家風采。面對高人氣，諫山創當時坦言，是過去「在自己作畫的小空間裡從未想過的狀況」，自己的創作訴求也很單純，「劇中設定有層層圍起的高牆，但若每個人看了作品也都能跨越自己心中的牆，就夠了。」

講談社此回推出限量「給巨人看的漫畫」，內容將收錄原作第1、2話，以高101公分、寬71.5公分的尺寸，挑戰2018年由巴西漫畫《Turma da Monica》創下的金氏世界紀錄，只要賣出100冊，即能打破紀錄，成為世界最大的漫畫出版刊物。

(中時 )