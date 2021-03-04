盧憶雯是林口區公所經建課的現職員工，而卡打車公園則是她所承辦的工程，同時也是新莊水彩畫會會員及中華亞太水彩藝術協會預備會員，曾經參與國內多項藝文展，林口區長藍品畯表示，原本想在公所內打造藝術走廊，發現職員竟具有繪畫才能，所以便邀請她提供畫作舉辦個展，除了可以美化公所的服務環境，也能升職場的工作氛圍。

區長藍品畯表示，一樓牆上原本掛滿舊照片，打算重新規畫打造成藝術走廊，徵循同仁意見時，才發現公所職員盧憶雯有不錯的畫技，作品不但在多處地聯合展覽，更二度舉辦個人展覽，經當事人同意後，決定在公所各處擺放她的作品。

此次展出創作者盧憶雯表示，學習畫作已有八年，原本是個全職的家庭主婦，在養育子女的空閒之餘參加林口社大學習素描及水彩，沒想到愈畫愈有興趣，打算用畫作紀錄自己的成長過程，就連到區公所上班後也會抽出時間精進畫技。

盧憶雯說，當時聽到區長親自來邀請，準備在區公所內展覽自己的作品，有點受寵若驚，作品能展出讓大家欣賞是件很光榮的事，能激勵自己更加努力去創作，當下立刻點頭同意。

盧憶雯的作品曾在2016年新北市淡水古蹟博物館【彩繪絕美祕境美展】水彩類獲佳作獎，2017臺北華陽水彩寫生大獎－畫我臺北展覽徵件入選，2020 台灣水彩專題精選系列河海篇聯展-中華亞太水彩藝術協會主辦-入選作品【湖光山色】

林口區公所表示，此次共展出10幅水彩畫，透過層層交疊，創造出新的視覺體驗，將色筆較難表現的細緻、飽合、立體發揮出來，作品題材豐富，筆觸細膩鮮豔、溫馨療癒，呈現多元豐富的層次感。希望透過水彩畫作融入生活、貼近生活並延續發展至個人的生命中，同時也能讓繪畫藝術充實豐富心靈。

(中時 )