行政院昨表示，藻礁是「環保與環保抉擇的問題」；國民黨前立委孫大千今早在臉書發文表示，是民進黨政府一手把藻礁與三接變成了經濟和環境的對抗。被國際保育組織Mission Blue列為東亞第一個生態希望熱點的藻礁生態系，正在面臨永存與滅絕之間的選擇。

孫大千說，珍愛藻礁的粉紅風暴代表了台灣人民一次跨越黨派、跨越顏色、跨越統獨的重大勝利。證明了仍然有一些普世價值是台灣人民願意共同站出來奮鬥到底。

他指出，歷史7600年才能夠生成的藻礁生態系是珍貴獨特的自然景觀，包含生態系中許多稀有的海洋物種，都是人類無價的資產。沒有任何人，也沒有任何理由有權力讓藻礁生態系滅絕。

孫大千表示，讓捍衛藻礁行動和害台灣未來缺電畫上等號，是非常不公平的連結。保全藻礁生態系和興建天然氣接收站並非兩者不可共存，只是經濟部堅持必須在大潭藻礁的範圍內進行興建，而不願意避開藻礁生態系，重新選擇興建地點。

他說，把捍衛藻礁行動和支持重啟核四畫上等號，也是非常不道德的指控。眾所周知，支持環團理念的人士大部分都是堅持反對核電的立場。民進黨的政治人物明知如此，竟然還要抹黑昔日的運動夥伴。

此外，將捍衛藻礁行動和國民黨介入畫上等號，更是非常可笑的栽贓。粉紅風暴之所以會席捲全台，是因為不分黨派的共同投入，除了國民黨、時代力量、和民眾黨，甚至獨派團體都全力以赴。更重要的是，年輕世代也為了生態保育的價值全面動員。

孫大千強調，地球只有一個。為了留給下一代孩子一個美麗的地球，請大家一起踴躍投入珍愛藻礁公投連署。

(中時 )