信邦(3023)自結2月合併營收為17.36億元，月減17.82%，為歷年同月新高，信邦預估，第1季合併營收可望創下歷年同期新高，歐系外資將信邦評等降至「中立」，目標價270元，今天盤中股價走弱。

由於逢農曆年長假，信邦2月合併營收17.36億元，月減17.82%，但年成長達30.03%，為歷年同月新高，累計前2月合併營收為38.47億元，較去年同期成長33.14%。

信邦表示，目前各產品訂單穩定，第1季合併營收可望創下歷年同期新高。

信邦深化MAGIC五大領域佈局，將產品朝智慧化及無人化延伸，目前產品已廣泛應用於全球各大智慧生產/物流、智慧醫療、智慧交通、智慧城市等新應用客戶，信邦董事長王紹新表示，隨著各產品客戶佈局發酵，今年營運可望較去年兩位數成長。

雖然歐系外資最新報告將信邦2020到2022年每股盈餘調升為4%到7%，以反應更高的營收，但將信邦評等從「優於大盤」降至「中立」，目標價則從230元調高至270元，致使信邦盤中股價走弱。

(時報資訊)